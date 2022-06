LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 20 km (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 12.02 Non è ancora partita la fuga di giornata. Il gruppo sta riprendendo tutti i tentativi di fuga. 11.58 Gli inseguitori riescono a tornare sul gruppo principale. Pericolo scampato dunque per Caruso, Hayter, Tiberi e Haig. 11.54 Il ritmo in gruppo è davvero alto. Sono stati percorsi quasi 20 km. 11.50 C’è anche Jack Haig nel gruppetto dietro composto da circa 25 elementi. Nel frattempo davanti sono stati ripresi tutti i fuggitivi. 11.46 Ritmi davvero alti in questa fase e alcuni corridori stanno addirittura perdendo le ruote del gruppo. Attenzione che tra questi ci sono anche Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL12.02 Non è ancora partita la fuga di giornata. Ilsta riprendendo tutti i tentativi di fuga. 11.58 Gli inseguitori riescono a tornare sulprincipale. Pericolo scampato dunque per Caruso, Hayter, Tiberi e Haig. 11.54 Il ritmo inè davvero alto. Sono stati percorsi quasi 20 km. 11.50 C’è anche Jack Haig nel gruppetto dietro composto da circa 25 elementi. Nel frattempo davanti sono stati ripresi tutti i fuggitivi. 11.46 Ritmi davvero alti in questa fase e alcuni corridori stanno addirittura perdendo le ruote del. Attenzione che tra questi ci sono anche Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) e ...

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:15 per vivere in diretta integrale con noi la sesta tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné