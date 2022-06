LIVE Berrettini-Sonego 1-2, ATP Stoccarda in DIRETTA: avvio di primo set già ad alta intensità (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sonego si aggiudica la prima sfida a suon di rovesci tagliati. Ancora parità. AD-40 Buona prima di Matteo, seconda palla del 2-2. 40-40 Prova il jolly Lorenzo che va a tutta sulla prima dell’avversario, ma non trova il campo. 40-AD Palla break Sonego. Doppio fallo Berrettini, il secondo. avvio difficile al servizio per il romano. 40-40 Lento stavolta in uscita dal servizio il numero due del tabellone. Si va nuovamente ai vantaggi. 40-30 Gran prima al centro di Berrettini e chance del 2 pari. 30-30 Risponde bene Sonego, che attacca con il back sorprendendo l’avversario. 30-15 Servizio vincente di Matteo. 15-15 Rovescio lungolinea solido in uscita dal servizio del romano. 0-15 Rovescio in back di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40si aggiudica la prima sfida a suon di rovesci tagliati. Ancora parità. AD-40 Buona prima di Matteo, seconda palla del 2-2. 40-40 Prova il jolly Lorenzo che va a tutta sulla prima dell’avversario, ma non trova il campo. 40-AD Palla break. Doppio fallo, il secondo.difficile al servizio per il romano. 40-40 Lento stavolta in uscita dal servizio il numero due del tabellone. Si va nuovamente ai vantaggi. 40-30 Gran prima al centro die chance del 2 pari. 30-30 Risponde bene, che attacca con il back sorprendendo l’avversario. 30-15 Servizio vincente di Matteo. 15-15 Rovescio lungolinea solido in uscita dal servizio del romano. 0-15 Rovescio in back di ...

Pubblicità

ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: Tutto pronto a #Stoccarda, è il momento del derby tra #Berrettini e #Sonego: segui il LIVE del quarto di finale https:/… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: #Berrettini-#Sonego LIVE dalle 12.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: CLICCA QUI per gli aggiornamenti in diretta… - NedjaNav_55x : Sonego vs Berrettini en directo HD Sonego vs Berrettini live in HD - NandoArm8 : CI SIAMO! Tra pochi minuti inizierà il derby tutto italiano tra #Sonego e #Berrettini a Stoccarda. ?????? - infoitsport : Berrettini-Sonego all'Atp Stoccarda, il risultato in diretta live della partita -