La propaganda russa contro Draghi a partire dalla seconda metà di aprile

Leggi su agi

(Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - "Adi, le narrative diffusehanno registrato critiche all'operato del Presidente del Consiglio Marioritenuto responsabile - con la linea d'azione adottata dal suo Governo - dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari ed energetici, della chiusura di numerose aziende, nonché di avere colpito il popolo italiano con misure sanitarie inutili e di trascinare il Paese in guerra". Lo si legge nel documento, realizzato a cura del Dis, declassificato oggi da riservato a non classificato, sulla disinformazione nel conflitto russo-ucraino. "In tale ottica - prosegue il documento del Dis - si evidenzia la contrapposizione, enfatizzata in chiave divisiva da taluni account ...