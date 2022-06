Gli hacker ora ci spiano anche in casa | riprendono scene di se*so e poi rivendono i filmati

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) La polizia postale e la procura di Milano hanno dato vita ad un’operazione chiamata “Rear Window”, dal noto film di Alfred Hitchcock “La finestra sul cortile”. Le forze dell’ordine hanno sgominato due organizzazioni criminali che spiavano le persone in maniera alquanto articolata: si insinuavano nelle telecamere di videosorveglianza private di abitazioni, uffici, spogliatoi, palestre, piscine e alberghi, per spiare i cittadini e rivedere ionline.criminali, 9/6/2022 – Computermagazine.itL’obiettivo finale era infatti quello di catturare immagini “compromettenti” delle vittime, durante ad esempio rapporti sessuali o atti di autoerotismo, di modo poi da chiedere un somma in denaro, in cambio della cancellazione del filmato o della mancata divulgazione dello stesso, o peggio ancora, dal divulgare lo stesso materiale online. ...