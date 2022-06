F1, GP Azerbaijan Baku 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di venerdì 10 giugno 2022) Pausa di una settimana in F1, quindi spazio alla prossima gara che è il Gran Premio di Azerbaijan 2022 a Baku: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming dell’ottavo appuntamento del Mondiale. Da un circuito cittadino, quello storico di Montecarlo, a un altro, anche se con caratteristiche decisamente diverse. Una gara spesso insidiosa e ricca di sorprese quella azera,, relativamente da poco in calendario: e sarà il nuovo scenario della lotta tra Leclerc e Verstappen. E con orari che saranno diversi da quelli consueti, quindi andiamo a fare il punto. Venerdì 10 giugno alle ore 13 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 16 scatteranno le seconde libere, e già qui vi è un anticipo di un’ora su ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Pausa di una settimana in F1, quindi spazio alla prossima gara che è il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming dell’ottavo appuntamento del Mondiale. Da un circuito cittadino, quello storico di Montecarlo, a un altro, anche se con caratteristiche decisamente diverse. Una gara spesso insidiosa e ricca di sorprese quella azera,, relativamente da poco in calendario: e sarà il nuovo scenario della lotta tra Leclerc e Verstappen. E conche saranno diversi da quelli consueti, quindi andiamo a fare il punto. Venerdì 10 giugno alle ore 13 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 16 scatteranno le seconde libere, e già qui vi è un anticipo di un’ora su ...

