Collegamento diretto tra sordi e Polizia Locale: una nuova App in arrivo nel X Municipio (Di venerdì 10 giugno 2022) Ostia – “Oggi in consiglio municipale abbiamo approvato un atto molto importante a favore dei diritti delle persone sorde e ipoacusiche”. A parlare sono la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Silvia Fiorucci, e Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione LL.PP. e Mobilità. Entrambi sono infatti promotori di una iniziativa volta a rendere il Municipio X capofila di un progetto pilota, presentato il 10 maggio, in seduta congiunta dalle commissioni municipali. L’obiettivo è quello di emulare comuni virtuosi quali Pomezia, Monte Compatri, Aprilia e Ladispoli che già stanno sperimentando con successo il progetto come spiega Fiorucci: “Si tratta di un servizio erogato attraverso una App di pronto intervento denominata MUNICIPIUM; totalmente gratuito grazie al protocollo d’Intesa con l’Associazione Emergenza sordi APS e con il quale si mettono ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Ostia – “Oggi in consiglio municipale abbiamo approvato un atto molto importante a favore dei diritti delle persone sorde e ipoacusiche”. A parlare sono la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Silvia Fiorucci, e Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione LL.PP. e Mobilità. Entrambi sono infatti promotori di una iniziativa volta a rendere ilX capofila di un progetto pilota, presentato il 10 maggio, in seduta congiunta dalle commissioni municipali. L’obiettivo è quello di emulare comuni virtuosi quali Pomezia, Monte Compatri, Aprilia e Ladispoli che già stanno sperimentando con successo il progetto come spiega Fiorucci: “Si tratta di un servizio erogato attraverso una App di pronto intervento denominata MUNICIPIUM; totalmente gratuito grazie al protocollo d’Intesa con l’Associazione EmergenzaAPS e con il quale si mettono ...

