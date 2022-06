Analist Group riabbraccia gli studenti campani: tirocini universitari nuovamente in sede (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo oltre due anni di stop ripartono, finalmente, i tirocini universitari in presenza guidati da Analist Group. La software house, in questi 27 mesi segnati dall’emergenza pandemica, ha, comunque, continuato ad offrire la sua formazione agli studenti campani grazie alla modalità di lavoro da remoto ma, nei prossimi giorni, riaprirà le porte del suo headquarter per supportare la crescita delle menti universitarie più innovative. Da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e software in primis nel campo dell’Edilizia, Analist Group è un punto di riferimento per le Università campane. L’Azienda vanta, da tempo, importanti convenzioni sottoscritte con l’Università Federico II di Napoli e con l’Università degli Studi di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo oltre due anni di stop ripartono, finalmente, iin presenza guidati da. La software house, in questi 27 mesi segnati dall’emergenza pandemica, ha, comunque, continuato ad offrire la sua formazione agligrazie alla modalità di lavoro da remoto ma, nei prossimi giorni, riaprirà le porte del suo headquarter per supportare la crescita delle mentie più innovative. Da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e software in primis nel campo dell’Edilizia,è un punto di riferimento per le Università campane. L’Azienda vanta, da tempo, importanti convenzioni sottoscritte con l’Università Federico II di Napoli e con l’Università degli Studi di ...

