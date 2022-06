Violenta fino alla morte una cagnolina per fare un ‘dispetto’ alla ex: condannato al carcere (Di giovedì 9 giugno 2022) «Ce l’abbiamo fatta! Oggi Pilù riceve giustizia. Possiamo esultare, dopo 7 interminabili anni di battaglie legali». Ad affermarlo è Walter Caporale, il Presidente degli Animalisti Italiani.«È sicuramente una vittoria aver ottenuto il massimo della pena prevista in Italia per il colpevole Gaetano Foco che seviziò, stuprò e violentò Pilù, la cagnolina della sua ex fidanzata, ragazza che lui picchiava. Sconterà 18 mesi di carcere! Oltre al risarcimento danni e al pagamento delle spese processuali gli è stato vietato di detenere animali in futuro e per sempre.La maggior parte dei processi per reati contro gli animali si conclude con l’istituto della messa alla prova, il che significa che l’assassino di solito non sconta nemmeno un giorno di carcere. Possiamo considerare il caso giudiziario di Pilù ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) «Ce l’abbiamo fatta! Oggi Pilù riceve giustizia. Possiamo esultare, dopo 7 interminabili anni di battaglie legali». Ad affermarlo è Walter Caporale, il Presidente degli Animalisti Italiani.«È sicuramente una vittoria aver ottenuto il massimo della pena prevista in Italia per il colpevole Gaetano Foco che seviziò, stuprò e violentò Pilù, ladella sua ex fidanzata, ragazza che lui picchiava. Sconterà 18 mesi di! Oltre al risarcimento danni e al pagamento delle spese processuali gli è stato vietato di detenere animali in futuro e per sempre.La maggior parte dei processi per reati contro gli animali si conclude con l’istituto della messaprova, il che significa che l’assassino di solito non sconta nemmeno un giorno di. Possiamo considerare il caso giudiziario di Pilù ...

