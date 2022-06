**Ucraina: Salvini, 'serve dialogo, sanzioni? più danni a Ue che a Russia'** (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il cessate il fuoco a chi lo chiedo? Ai canadesi o gli australiani? A Putin va chiesto. Come? Con la diplomazia e il dialogo. Le sanzioni più che la Russia stanno danneggiando l'Europa". Così Matteo Salvini a L'Aria che Tira su La7. "La politica in tutto il mondo dovrebbe chiedere il cessate il fuoco". "Se andrà a Mosca? A parte il fatto che lavorare per la pace si può fare anche da Como, esistono i telefoni... comunque in questo momento non ci sono le condizioni, anche di sicurezza, per andare", aggiunge Salvini. "Io vorrei che l'Italia fosse protagonista. Ora è la Turchia che sta facendo da mediatore, perchè non lo fa l'Italia? Qui si rischia la terza guerra mondiale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il cessate il fuoco a chi lo chiedo? Ai canadesi o gli australiani? A Putin va chiesto. Come? Con la diplomazia e il. Lepiù che lastanno danneggiando l'Europa". Così Matteoa L'Aria che Tira su La7. "La politica in tutto il mondo dovrebbe chiedere il cessate il fuoco". "Se andrà a Mosca? A parte il fatto che lavorare per la pace si può fare anche da Como, esistono i telefoni... comunque in questo momento non ci sono le condizioni, anche di sicurezza, per andare", aggiunge. "Io vorrei che l'Italia fosse protagonista. Ora è la Turchia che sta facendo da mediatore, perchè non lo fa l'Italia? Qui si rischia la terza guerra mondiale".

