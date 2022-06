Post pandemia, più di centomila cani adottati sono stati restituiti (Di giovedì 9 giugno 2022) Oltre 117mila proprietari hanno restituito l'animale al canile o lo hanno affidato a un'altra famiglia. I dati di una ricerca sono confermati anche da quanto rileva l'Ente Nazionale Protezione Animali sottolineando soprattutto il fenomeno della cessione Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 giugno 2022) Oltre 117mila proprietari hanno restituito l'animale alle o lo hanno affidato a un'altra famiglia. I dati di una ricercaconfermati anche da quanto rileva l'Ente Nazionale Protezione Animali sottolineando soprattutto il fenomeno della cessione

Advertising

ItalyMFA : #OECDMinisterial | Min @luigidimaio e Min @MEF_GOV Franco co-presiedono sessione lavori su conseguenze politiche ed… - news_mondo_h24 : Più di centomila cani adottati e poi “restituiti” post-pandemia - StudioRigola : Ministro Orlando ai lavori OCSE di Parigi con focus su post-pandemia per mercato del lavoro inclusivo - e_quintavalle : RT @confartigianato: ?? Nel 2022 continua la ripresa post-pandemia di #meccanica e #investimenti in #macchinari. L’Italia al primo posto tra… - josereypymes : RT @confartigianato: ?? Nel 2022 continua la ripresa post-pandemia di #meccanica e #investimenti in #macchinari. L’Italia al primo posto tra… -