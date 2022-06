Monza, idea Pinamonti per l’attacco. Nel mirino anche Pessina (Di giovedì 9 giugno 2022) Fresco di promozione in Serie A, il Monza ha necessità di rivedere l’organico per mettere a diposizione di mister Stroppa una rosa di calciatori che possano lottare per raggiungere la salvezza. Tra i paletti da rispettare, però, vi è quello dei giocatori cresciuti nel vivaio. Ed è per questo che nasce tra la dirigenza lombarda l’idea di puntare a Matteo Pessina. Il giovane calciatore dell’Atalanta è Monzese di nascita e ha dato i primi calci al pallone proprio nella squadra della sua città natale. Su sponda nerazzurra, inoltre, non terminano le trattative. Ma questa volta la città è Milano e non Bergamo. Con l’Inter i rapporti sono buoni e questo potrebbe aprire al trasferimento di Andrea Pinamonti. Per l’attaccante giunto a quota 13 gol con l’Empoli il Monza avrebbe pronta una cifra compresa tra ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Fresco di promozione in Serie A, ilha necessità di rivedere l’organico per mettere a diposizione di mister Stroppa una rosa di calciatori che possano lottare per raggiungere la salvezza. Tra i paletti da rispettare, però, vi è quello dei giocatori cresciuti nel vivaio. Ed è per questo che nasce tra la dirigenza lombarda l’di puntare a Matteo. Il giovane calciatore dell’Atalanta è Monzese di nascita e ha dato i primi calci al pallone proprio nella squadra della sua città natale. Su sponda nerazzurra, inoltre, non terminano le trattative. Ma questa volta la città è Milano e non Bergamo. Con l’Inter i rapporti sono buoni e questo potrebbe aprire al trasferimento di Andrea. Per l’attaccante giunto a quota 13 gol con l’Empoli ilavrebbe pronta una cifra compresa tra ...

Advertising

if_seriea : Idea ?? doppio colpo per #Galliani #pessina #Pinamonti per il nuovo #Monza #calciomercato #asmonza - infoitsport : Pazza idea Monza: pronta l’offerta per il campione d’Europa! - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ???? Dando per assodato che l’Inter non conta su di lui, Pinamonti aspetterà qualche settimana prima di decidere sul futuro.… - BiscioneFrance : RT @InterHubOff: ???? Dando per assodato che l’Inter non conta su di lui, Pinamonti aspetterà qualche settimana prima di decidere sul futuro.… - InterHubOff : ???? Dando per assodato che l’Inter non conta su di lui, Pinamonti aspetterà qualche settimana prima di decidere sul… -