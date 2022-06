LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque all’attacco, gruppo a 3? (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 14.25 100 chilometri all’arrivo. 14.22 Attorno ai 3? il ritardo del plotone. 14.20 Caduta in gruppo per il capitano della Movistar Enric Mas. 14.17 Rolland sempre più leader della classifica degli scalatori. 14.14 I risultati sulla Côte de Dun (km 52.3): 1. Pierre Rolland, 5 pts 2. Sebastian Schönberger, 3 pts 3. Jan Bakelants, 2 pts 4. Fabien Doubey, 1 pt 14.10 Vantaggio che aumenta per i cinque: 2’40” sul gruppo sempre gestito dalla Jumbo-Visma. 14.07 Superato anche lo sprint intermedio, ecco i risultati: 1. Jan Bakelants, 10pts/3’’ 2. Sebastian Schönberger, 6 pts/2’’ 3. Fabien Doubey, 4 pts/1’’ 14.04 Media altissima per la prima ora di gara: 46,2 km/h. 14.01 ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL14.25 100 chilometri all’arrivo. 14.22 Attorno ai 3? il ritardo del plotone. 14.20 Caduta inper il capitano della Movistar Enric Mas. 14.17 Rolland sempre più leader della classifica degli scalatori. 14.14 I risultati sulla Côte de Dun (km 52.3): 1. Pierre Rolland, 5 pts 2. Sebastian Schönberger, 3 pts 3. Jan Bakelants, 2 pts 4. Fabien Doubey, 1 pt 14.10 Vantaggio che aumenta per i: 2’40” sulsempre gestito dalla Jumbo-Visma. 14.07 Superato anche lo sprint intermedio, ecco i risultati: 1. Jan Bakelants, 10pts/3’’ 2. Sebastian Schönberger, 6 pts/2’’ 3. Fabien Doubey, 4 pts/1’’ 14.04 Media altissima per la prima ora di gara: 46,2 km/h. 14.01 ...

