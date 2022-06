Ius Scholae: Sasso (Lega), 'non è in programma governo' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il programma del governo di unità nazionale guidato dal presidente Draghi non prevede interventi sulla cittadinanza come lo Ius Scholae, che è infatti una proposta di legge di iniziativa parlamentare". Così Rossano Sasso della Lega, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. "Allo stesso tempo va sottolineato come l'attuale Esecutivo sia nato per fronteggiare l'emergenza pandemica e dare piena attuazione al Pnrr, non certo per occuparsi di temi divisivi che possano creare fibrillazioni tra i partiti di maggioranza. Chi ha importanti incarichi istituzionali dovrebbe sempre tenerlo a mente prima di lanciarsi in dichiarazioni che somigliano a delle fughe in avanti che non fanno bene a nessuno. Le attuali leggi dello Stato tutelano ampiamente i minori stranieri, ai quali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Ildeldi unità nazionale guidato dal presidente Draghi non prevede interventi sulla cittadinanza come lo Ius, che è infatti una proposta di legge di iniziativa parlamentare". Così Rossanodella, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. "Allo stesso tempo va sottolineato come l'attuale Esecutivo sia nato per fronteggiare l'emergenza pandemica e dare piena attuazione al Pnrr, non certo per occuparsi di temi divisivi che possano creare fibrillazioni tra i partiti di maggioranza. Chi ha importanti incarichi istituzionali dovrebbe sempre tenerlo a mente prima di lanciarsi in dichiarazioni che somigliano a delle fughe in avanti che non fanno bene a nessuno. Le attuali leggi dello Stato tutelano ampiamente i minori stranieri, ai quali ...

