Advertising

mara_carfagna : Se l'espressione 'Draghi dopo Draghi' vuol dire che, dopo un governo serio, deve arrivarne uno altrettanto serio so… - Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: L’accordo sulle sanzioni è stato un successo completo, immaginare l’Unione europea unita sull'embarg… - DantiNicola : Ma quando #Conte dice che:'In pandemia potevamo rimanere sotterrati, ma abbiamo disegnato una strada che tutto il m… - DomEmaPer : RT @HSkelsen: Draghi mette il veto al trasferimento di tecnologia/software alla ???? in un accordo che riguarda il produttore di robot indust… - fisco24_info : Draghi, accordo su minimum tax a G20 Roma è storico: Il premier ha aperto la riunione ministeriale… -

L'sulla tassazione globale al G20 di Roma è "storico". Così il premier Marioaprendo la riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi, quest'anno presieduta dall'Italia. .Il finanziere George Soros gli scrive una lettera: nella prova di forza tra Ue e Federazione russa èad avere le capacità per 'far avanzare' le posizioni di Bruxelles L'Italia deve liberarsi ...Per entrambi la necessità di dare una risposta comune alla nuova crisi, quella energetica e trovare un accordo sul nuovo fondo europeo: un Recovery 2 o Sure 2. Queste risorse permetteranno ai paesi ...2' di lettura 08/06/2022 - ROMA (ITALPRESS) – “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La scelta di” sottoscriverli “a Palazzo Chi ...