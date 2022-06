Covid, tornano lockdown e test di massa per 2,6 mln a Shanghai (Di giovedì 9 giugno 2022) Shanghai, 9 giu. (Adnkronos Salute/Dpa/Xinhua) - Ancora test di massa a Shanghai. Nella megalopoli cinese le autorità hanno ordinato controlli per oltre 2,6 milioni di abitanti di un distretto, su un totale di 26 milioni in tutta la città. Il timore è quello di nuovi focolai di Covid-19, ad appena una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo il lockdown duro, anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone restano restrizioni rigorose in nome della strategia 'Zero Covid', mai abbandonata dal gigante asiatico. A partire da sabato la nuova campagna di test coinvolgerà circa 2,65 milioni di abitanti del distretto di Minhang, dove scatteranno chiusure. Le autorità hanno promesso la riapertura di Minhang appena conclusi i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022), 9 giu. (Adnkronos Salute/Dpa/Xinhua) - Ancoradi. Nella megalopoli cinese le autorità hanno ordinato controlli per oltre 2,6 milioni di abitanti di un distretto, su un totale di 26 milioni in tutta la città. Il timore è quello di nuovi focolai di-19, ad appena una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo ilduro, anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone restano restrizioni rigorose in nome della strategia 'Zero', mai abbandonata dal gigante asiatico. A partire da sabato la nuova campagna dicoinvolgerà circa 2,65 milioni di abitanti del distretto di Minhang, dove scatteranno chiusure. Le autorità hanno promesso la riapertura di Minhang appena conclusi i ...

