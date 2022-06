«Conte pagliaccio» | «Pagliaccio sei tu» | duro faccia a faccia tra l’ex premier e un contestatore – Il video

(Di giovedì 9 giugno 2022) Undiventato virale nelle ultime ore mostra unscontro verbale tra Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, e unstatore in Sicilia. Nelle immagini, diffuse da un utente su TikTok, si vederivolgersi all’uomo, che l’ha definito «»: «Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato?». E quindi: «Se non riesci a dirmelo, allora ilsei tu!». Infine, prima di allontanarsi,conclude tra alcuni applausi dei presenti: «Non lo trovi un politico che viene, ti guarda negli occhi e ti spiega».si trovava a Messina per la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Leggi ...

Nel video, girato da una terrazza, lo scambio verbale si percepisce a fatica: "Qual è la tua posizione politica Qual è la posizione che ho cambiato Se non riesci a dirmelo, allora ilsei ...Giuseppeè stato duramente contestato in Sicilia da un passante, che lo ha più volte apostrofato con il termine ''. L'ex premier, però, non ha incassato a cuor leggero l'insulto e ha chiesto ..."Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega": Conte allontana la scorta che accorreva ed ha uno scontro con un contestatore ...Pittoresca litigata in strada tra l'ex premier, a Palermo per un appuntamento elettorale, e un passante. Il leader del M5s non ha gradito gli insulti e ha risposto a tono.