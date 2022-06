Carnesecchi-Lazio | l’infortunio chiude la trattativa?

(Di giovedì 9 giugno 2022) Marcosarebbe dovuto essere il nuovo portiere della. Esser stato tra i protagonisti del ritorno della Cremonese in Serie A dopo 26 anni, stava per valere una chiamata di un club con aspirazioni maggiori. Poi martedì mattina durante un allenamento dell’Under-21, della quale è titolare indiscusso e capitano, si è infortunato ad una spalla. Le prime indiscrezioni parlano di una lussazione ma andranno aspettati degli esami più specifici. Dallo staff dell’U-21 non è trapelato nulla, se non che salterà lla sfida alla Svezia. Se la lussazione dovesse essere confermata, si rischia lo stop lungo. Fino a dopo i Mondiali in Qatar. Si blocca, per infortunio, latrae Atalanta per. Il capitano dell’Under 21 era il prescelto da Sarri come guardiano della porta ...

