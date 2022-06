Beautiful, morto figlio di un volto noto della soap: trovato senza vita in un parcheggio (Di giovedì 9 giugno 2022) Una drammatica notizia colpisce il mondo di Beautiful, la celebre soap opera tra le più amate al mondo. Il figlio di Jack Wagner, l’attore volto del personaggio Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, è morto a soli 27 anni. La vittima, Harrison Wagner, sarebbe stato trovato senza vita in un parcheggio. Beautiful, morto figlio di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 giugno 2022) Una drammatica notizia colpisce il mondo di, la celebreopera tra le più amate al mondo. Ildi Jack Wagner, l’attoredel personaggio Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, èa soli 27 anni. La vittima, Harrison Wagner, sarebbe statoin undi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

