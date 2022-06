Assegno Unico 2022: la data ufficiale dei pagamenti INPS nel mese di giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Assegno Unico 2022. È finalmente stata resa nota la data ufficiale nella quale l’INPS provvederà al pagamento dell’Assegno Unico per il mese di giugno. A riguardo è bene precisare che il saldo non riguarderà l’intera platea di coloro che beneficiano dell’Assegno ma spetterà solo a quei nuclei familiari che hanno presentato la domanda. Leggi anche: Pagamento Reddito di Cittadinanza, Naspi, Assegno Unico e Pensioni: il calendario di giugno Assegno Unico 2022: quando arriva l’accredito L’INPS provvederà al pagamento dell’Assegno Unico martedì 14 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022). È finalmente stata resa nota lanella quale l’provvederà al pagamento dell’per ildi. A riguardo è bene precisare che il saldo non riguarderà l’intera platea di coloro che beneficiano dell’ma spetterà solo a quei nuclei familiari che hanno presentato la domanda. Leggi anche: Pagamento Reddito di Cittadinanza, Naspi,e Pensioni: il calendario di: quando arriva l’accredito L’provvederà al pagamento dell’martedì 14 ...

