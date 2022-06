Uomini e Donne, Wanna Marchi e Stefania Nobile querelano un ex del trono over (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non c’è pace per Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, che dopo i tanti guai giudiziari che le hanno viste prima sotto processo, poi in carcere per tutta una serie di reati, ora sono passate dall’altra parte della barricata e sono state loro a sporgere querela contro un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta dell’ex cavaliere del trono over Alessandro Pitti, uno tra gli Uomini più corteggiati della scorsa stagione del programma. Il motivo della querela è diffamazione aggravata. Uomini e Donne, Ida Platano lancia un ultimo segnale a Riccardo Guarnieri La dama del trono over di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non c’è pace pere la figlia, che dopo i tanti guai giudiziari che le hanno viste prima sotto processo, poi in carcere per tutta una serie di reati, ora sono passate dall’altra parte della barricata e sono state loro a sporgere querela contro un volto noto di. Si tratta dell’ex cavaliere delAlessandro Pitti, uno tra glipiù corteggiati della scorsa stagione del programma. Il motivo della querela è diffamazione aggravata., Ida Platano lancia un ultimo segnale a Riccardo Guarnieri La dama deldi ...

