Ragazza rifiuta cure dopo l'incidente: 'Non voglio una dottoressa straniera'. Caos in Pronto soccorso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non voleva una dottoressa straniera : 'voglio qualcuno che parli bene in italiano'. Per questo una Ragazza ha rifiutato le cure dopo aver avuto un incidente, facendo scoppiare un vero e proprio caso ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non voleva una: 'qualcuno che parli bene in italiano'. Per questo unahato leaver avuto un, facendo scoppiare un vero e proprio caso ...

Advertising

leggoit : #ragazza rifiuta cure dopo l'incidente: «Non voglio una #dottoressa straniera». Caos in Pronto soccorso - Brigante1959 : - facio75 : Mi dispiace per i talebani dei diritti acquisiti ma diritti come quello di votare certa gente dovrebbe guadagnargli… - Gazzettino : Caos in pronto soccorso, ragazza rifiuta le cure dopo l'incidente: «Non voglio una dottoressa straniera» - miciamiaoo : @BetodiModena Mi fa venire in mente la scena di stamattina in un negozio wind. Ragazza giovane super tatuata declin… -