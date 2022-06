(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –, nel manifesto Fish for Good, si impegna a scegliere pesca e acquacoltura sostenibili certificate Msc ed Asc e a sostenere attivamente importanti progetti di miglioramento delle filiere di pesca nel rispetto degli standard di sostenibilità. Un percorso avviato da tempo che ha portato l’azienda ad avere oggi la quasi totalità degli approvvigionamenti (98%) da pesca sostenibile certificata Msc acquacoltura Asc, rigorosi processi di certificazione che garantiscono completa tracciabilità per pesce e prodotti ittici, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro la fine del 2025. “Dopo l’introduzione del marchio blu di pesca sostenibile Msc nel 2017, tra le prime realtà in, in cinque anni l’azienda ha raggiunto importanti traguardi, passando dal 75% al 98% delle materie prime ittiche certificate,ndo anche ...

Advertising

italiaserait : Oppia (Msc Italia): “Con le sue scelte, Findus traina il settore” - TV7Benevento : Oppia (Msc Italia): 'Con le sue scelte, Findus traina il settore' - - LocalPage3 : Oppia (Msc Italia): 'Con le sue scelte, Findus traina il settore' - fisco24_info : Oppia (Msc Italia): 'Con le sue scelte, Findus traina il settore': (Adnkronos) - Findus, nel manifesto Fish for Goo… -

Adnkronos

... in cinque anni l'azienda è passata dal 75% al 98% delle materie prime ittiche certificate , trainando anche altri attori del settore", commenta Francesca, program directorItalia. "Per ...'Dopo l'introduzione del marchio blu di pesca sostenibilenel 2017, tra le prime realtà in Italia - commenta Francesca, Program Director(Marine Stewardship Council) Italia - in cinque ... Oppia (Msc Italia): "Con le sue scelte, Findus traina il settore" trainando anche altri attori del settore – osserva Francesca Oppia, Program Director Msc (Marine Stewardship Council) Italia – Per effetto della scelta di Findus, tra il 42% e il 45% del mercato ...Materie prime ittiche certificate al 98%. Il gruppo ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro di fatturato: l’obiettivo annunciato due anni fa è di traguardare i 3 miliardi entro il 2025 ...