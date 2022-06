Le parole di Medvedev dimostrano che le corti sono la parte più pericolosa dei tiranni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle ultime ore hanno fatto scalpore le parole dell’ex presidente e premier russo Dmitrij Medvedev. Sul suo canale Telegram ha pronunciato la frase: “Li odio. sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte della Russia. Finché sarò vivo, farò di tutto per farli sparire”. Un attacco che secondo alcuni si riferisce agli occidentali, secondo altri agli ucraini e altri ancora ai russi collaborazionisti. In Italia è stato valutato universalmente come un attacco frontale all’Occidente. Uno dei tanti che ultimamente il “mancato” delfino di Putin ha lanciato dall’inizio della guerra sui suoi social. Il rinnovato attivismo di Medvedev è chiaramente una strategia per provare a tornare ai vertici della politica russa dopo gli scandali che l’hanno colpito rispetto alle sue frequentazioni. Il suo obiettivo è chiaro ma quello che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle ultime ore hanno fatto scalpore ledell’ex presidente e premier russo Dmitrij. Sul suo canale Telegram ha pronunciato la frase: “Li odio.bastardi e degenerati. Vogliono la morte della Russia. Finché sarò vivo, farò di tutto per farli sparire”. Un attacco che secondo alcuni si riferisce agli occidentali, secondo altri agli ucraini e altri ancora ai russi collaborazionisti. In Italia è stato valutato universalmente come un attacco frontale all’Occidente. Uno dei tanti che ultimamente il “mancato” delfino di Putin ha lanciato dall’inizio della guerra sui suoi social. Il rinnovato attivismo diè chiaramente una strategia per provare a tornare ai vertici della politica russa dopo gli scandali che l’hanno colpito rispetto alle sue frequentazioni. Il suo obiettivo è chiaro ma quello che ...

