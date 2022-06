L’8 giugno tutti uniti per preservare i nostri oceani (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’oceano copre oltre il 70% del pianeta. È la nostra fonte di vita, che sostiene il sostentamento dell’umanità e quello di ogni altro organismo sulla terra. L’oceano produce almeno il 50% dell’ossigeno del pianeta, ospita la maggior parte della biodiversità della Terra ed è la principale fonte di proteine ??per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. Inoltre, l’oceano è fondamentale per la nostra economia: si stima che entro il 2030, 40 milioni di persone saranno impiegate in industrie che utilizzano le risorse degli oceani. Nonostante tutte le sue grandi potenzialità, l’oceano ha bisogno di essere sostenuto e preservato. Con il 90% delle popolazioni di grandi pesci e il 50% delle barriere coralline distrutte, gli esseri umani stanno sottraendo all’oceano più di quanto possa essere reintegrato. È quindi fondamentale un’azione collettiva per cercare di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’oceano copre oltre il 70% del pianeta. È la nostra fonte di vita, che sostiene il sostentamento dell’umanità e quello di ogni altro organismo sulla terra. L’oceano produce almeno il 50% dell’ossigeno del pianeta, ospita la maggior parte della biodiversità della Terra ed è la principale fonte di proteine ??per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. Inoltre, l’oceano è fondamentale per la nostra economia: si stima che entro il 2030, 40 milioni di persone saranno impiegate in industrie che utilizzano le risorse degli. Nonostante tutte le sue grandi potenzialità, l’oceano ha bisogno di essere sostenuto e preservato. Con il 90% delle popolazioni di grandi pesci e il 50% delle barriere coralline distrutte, gli esseri umani stanno sottraendo all’oceano più di quanto possa essere reintegrato. È quindi fondamentale un’azione collettiva per cercare di ...

