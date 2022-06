Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 8 giugno 2022

(Di mercoledì 8 giugno 2022)aitv della prima serata di oggi,8.6., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Torno indietro e cambio vita Film RAI2 Tg2 Post – Speciale Referendum Attualità RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 L’ORA – Inchiostro contro piombo Film ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 Speciale TgLa7 – ReferendumAttualità REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Arctic Apocalypse Film TV8 Quattro Matrimoni Docureality NOVE Un paese a dieta Docureality first appeared on Ascolti Tv Blog.

