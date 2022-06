Benji e Fede torneranno a ricomporre il duo? L’indiscrezione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Era febbraio del 2020 quando Benji & Fede hanno annunciato ai loro numerosissimi fan che il duo si sarebbe sciolto e che avrebbero intrapreso strade diverse. Federico Rossi ha infatti esordito come solista, sfornando un successo dopo l’altro, mentre Benjamin Mascolo si è concentrato principalmente sulla sua storia d’amore con Bella Thorne, che però qualche giorno fa è giunta al termine. A distanza di un pò di tempo c’è però una notizia che manderà sicuramente in visibilio i fan di Benji & Fede, ovvero il fatto che i due potrebbero riunirsi. A rivelare questo aneddoto è stato il settimanale Chi nelle sue consuete ‘Chicche di Gossip’: La coppia d’oro formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, ovvero Benji e Fede, dopo essersi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Era febbraio del 2020 quandohanno annunciato ai loro numerosissimi fan che ilsi sarebbe sciolto e che avrebbero intrapreso strade diverse.rico Rossi ha infatti esordito come solista, sfornando un successo dopo l’altro, mentre Benjamin Mascolo si è concentrato principalmente sulla sua storia d’amore con Bella Thorne, che però qualche giorno fa è giunta al termine. A distanza di un pò di tempo c’è però una notizia che manderà sicuramente in visibilio i fan di, ovvero il fatto che i due potrebbero riunirsi. A rivelare questo aneddoto è stato il settimanale Chi nelle sue consuete ‘Chicche di Gossip’: La coppia d’oro formata da Benjamin Mascolo erico Rossi, ovvero, dopo essersi ...

