Asp Ragusa | cure odontoiatriche per pazienti disabili | ecco dove chiamare

(Di mercoledì 8 giugno 2022)– L’Azienda Sanitaria dirisponde al bisogno didelle persone affette da patologie odontostomatologiche contà fisica, psico-fisica o psichiatrica non collaboranti allestipulando una convenzione con l’UOC Odontoiatria Speciale Riabilitativa – ASP Catania. L’attività consisterà, in prima istanza, in uno screening diagnostico odontoiatrico con valutazione pre-operatoria del paziente per eventuale successivo intervento riabilitativo oro-buccale che si effettuerà in un’apposita sala operatoria del presidio ospedaliero “Maria Paternò Arezzo”. Gli appuntamenti avranno una scadenza mensile. L’ASP di Catania, per l’espletamento delle prestazioni, metterà a disposizione l’attrezzatura specialistica necessaria e tutti i materiali di consumo prettamente odontoiatrici – ...

