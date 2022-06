Torino, niente carcere per il nordafricano del machete: “Sono io la vittima, mi hanno aggredito” (Di martedì 7 giugno 2022) Torino, 7 giu — Verrà sottoposto a obbligo di firma (ma niente carcere) Hamza Zirar, il 28enne balzato agli onori delle cronache dopo aver inseguito, armato di machete, un altro ragazzo magrebino nel quartiere Aurora di Torino, nei pressi della scuola primaria Parini. Finito in manette con l’accusa di lesioni aggravate, la Corte, durante il processo per direttissima, ha accolto la richiesta del suo legale di revocare la misura cautelare in carcere. Motivazione? L’immigrato si stava difendendo da un’aggressione operata da alcuni spacciatori nordafricani. L’autodifesa è tollerabile se si tratta di regolamenti tra allogeni, quindi. Attacco con machete, il nordafricano è fuori dal carcere Zirar era il soggetto del video che lo ritraeva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu — Verrà sottoposto a obbligo di firma (ma) Hamza Zirar, il 28enne balzato agli onori delle cronache dopo aver inseguito, armato di, un altro ragazzo magrebino nel quartiere Aurora di, nei pressi della scuola primaria Parini. Finito in manette con l’accusa di lesioni aggravate, la Corte, durante il processo per direttissima, ha accolto la richiesta del suo legale di revocare la misura cautelare in. Motivazione? L’immigrato si stava difendendo da un’aggressione operata da alcuni spacciatori nordafricani. L’autodifesa è tollerabile se si tratta di regolamenti tra allogeni, quindi. Attacco con, ilè fuori dalZirar era il soggetto del video che lo ritraeva ...

