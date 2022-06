“Situazione surreale e grave” Piccolotti denuncia le liste di proscrizione dei putiniani

(Di martedì 7 giugno 2022) C'è una caccia al putiniano in Italia o c'è una forma di limitazione del dissenso politico? L'argomento principale della puntata del 7 giugno di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in sostituzione di Lilli Gruber, è l'articolo del Corriere della Sera che ha pubblicato una presunta lista die sostenitori della Russia nel nostro Paese. La domanda d'apertura è rivolta da Floris a Elisabettadi Sinistra Italiana: “Sono molto lontana dalle persone che sono in quella pagina, ma non posso che rilevare che siamo in una. Questo continuo fare, stavolta la vicenda è aggravata dal rapporto e dall'indagine dei servizi che passano le informazioni ai giornalisti, è una, c'è un continuo fare ...

Advertising

tempoweb : “Situazione surreale e grave”. Elisabetta #Piccolotti denuncia le liste di proscrizione dei putiniani #putin… - LonigroEmanuele : RT @DiegoFusaro: E voi che ne pensate di questa situazione surreale? - Le231078a : @Roby_BN Eh qui sembra tutto sia leggero, poi ti rendi conto che incontri tante persone con le loro storie, e mai p… - SalvaThor59 : RT @DiegoFusaro: E voi che ne pensate di questa situazione surreale? - MarcoLomba78 : RT @DiegoFusaro: E voi che ne pensate di questa situazione surreale? -

Picchio News

Basterebbe già solo questo elemento per definire quantomenoquello che sta accadendo in Consiglio Valle ". Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta commenta in questo modo ...Campobase , infatti, ha detto un secco '' no '' come un secco '' no '' è stato pronunciato dai giovani di Futuri Comuni che hanno intuito in chesi stavano andando a infilare con ... "Da 4 mesi senza stipendio, situazione surreale": la denuncia dei lavoratori della casa di riposo Cinzia Franchini, Ruote Libere: “Chiediamo al Governo, tra i mille bonus che ha stanziato in questi mesi, una forma compensativa rispetto alla completa perdita di valore di licenze acquistate a caro p ...Mi chiedo come sia stato possibile in Veneto giungere a questa surreale situazione, ovvero la mancata copertura Sanitaria territoriale causa carenza di Medici di base. Nel mio ...