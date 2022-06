Roma, accordo totale con Celik. E col Lille si tratta pure Veretout (Di martedì 7 giugno 2022) Zeki Celik, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è pronto a fare coppia con Karsdorp sulla fascia. L’accordo col nazionale... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Zeki, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è pronto a fare coppia con Karsdorp sulla fascia. L’col nazionale...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, IN ARRIVO LO SVINCOLATO NEMANJA MATIC Accordo di un anno con opzione per il secondo… - sportli26181512 : Roma, accordo totale con Celik. E col Lille si tratta pure Veretout: Zeki Celik, che ha il contratto in scadenza ne… - AlBizzotto : RT @tempoweb: Raggiunta l'intesa sul grano dell'Ucraina. Ma tra Roma e Mosca è gelo #6giugno #iltempoquotidiano - rev_emi : RT @MarcoRizzoPC: L’ipocrisia di Draghi è senza fine: “L'accordo è stato un successo. Si è tenuto conto della situazione specifica dell'Ung… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Coldiretti: Ucraina, accordo sblocca 200 mln Kg di mais per l’Italia: Roma. L’accordo su un corridoio per il passaggio de… -