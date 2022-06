Pieve di Montemagno Torna a suonare il prezioso organo Trinci - Cronaca - lanazione.it

(Di martedì 7 giugno 2022) Una cerimonia di inaugurazione in occasione, sabato prossimo, del primo concerto dopo il restauro: al'anticodelladi San Giovanni Evangelista. L'evento è reso ...

Una cerimonia di inaugurazione in occasione, sabato prossimo, del primo concerto dopo il restauro: a Montemagno torna a suonare l'antico organo della Pieve di San Giovanni Evangelista. L'evento è reso possibile dopo il prezioso lavoro di restauro dello strumento, realizzato grazie ai contributi dell'