Michele Tusa entra in consiglio comunale | domani pomeriggio l’insediamento ufficiale

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 7 giugno 2022) MONREALE –in. A distanza di 3 anni dalle consultazioni elettorali, la sentenza della Consulta ha stabilito quale sarebbe dovuta essere la corretta ripartizione dei seggi in aula. 15 alla maggioranza e 9 all’opposizione, così da garantire quel 60% dei seggi stabilito dalla norma. L’ufficio elettorale di Monreale aveva invece interpretato diversamente la norma, assegnando 14 seggi alla maggioranza che sosteneva Alberto Arcidiacono, lasciando, appunto, fuori, primo dei non eletti in “La Nostra Terra”. Come spieghiamo in un dettagliato articolo,non si era dato per vinto. Aveva presentato ricorso al TAR, che non gli aveva dato ragione. Successivamente, un ricorso presentato da un candidato ...