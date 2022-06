Medvedev | minacce choc all’Occidente | “Sono bastardi | voglio farli sparire”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 giugno 2022) Mosca – Nuovo, durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry, contro l’Occidente. “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegramcosì duri. La risposta è che li odio – ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni –e degenerati.no la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”. Lavrov: “Nuove armi a Kiev? Avanzeremo di più” Più lunga sarà la gittata delle armi che l’Occidente fornisce a Kiev, più la Russia avanzerà in Ucraina, colpendo territori più lontani dai propri confini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa online. “Il Presidente Putin ha già detto qualcosa sulla situazione che verrà a ...