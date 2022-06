Infortunio Skriniar: solo un problema muscolare, non ai legamenti (Di martedì 7 giugno 2022) Si temeva un coinvolgimento dei legamenti e invece gli esami riferiscono che l’Infortunio di Skriniar è di natura muscolare L’Inter tira un sospiro di sollievo: l’Infortunio di Skriniar non è grave come sembrava in diretta. Il calciatore nerazzurro era uscito ieri per Infortunio, uscendo con il volto tra le mani. La paura era che fosse un Infortunio che coinvolgeva i legamenti, ma alla fine le analisi hanno detto che si tratta di un problema di natura muscolare. A riferirlo è Andre Barzaghi a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Si temeva un coinvolgimento deie invece gli esami riferiscono che l’diè di naturaL’Inter tira un sospiro di sollievo: l’dinon è grave come sembrava in diretta. Il calciatore nerazzurro era uscito ieri per, uscendo con il volto tra le mani. La paura era che fosse unche coinvolgeva i, ma alla fine le analisi hanno detto che si tratta di undi natura. A riferirlo è Andre Barzaghi a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Inter in ansia per l'infortunio di #Skriniar: uscito alla fine del primo tempo di #Slovacchia-#Kazakistan+++ #NationsLeague - sportface2016 : Il ginocchio in estensione, esce con le sue gambe ma poi in panchina si mette le mani sul volto quasi disperato: l'… - DiMarzio : .@Inter, le condizioni di #Skriniar dopo l’infortunio con la nazionale - ABuxheli : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, #Marotta: “#Dybala? Vediamo. Sull'infortunio di #Skriniar...' ?? @ivanfcardia - calciomercatoit : ????#Inter - Infortunio #Skriniar: si tratta solo di un problema muscolare alla coscia. Scongiurato, quindi, un inte… -