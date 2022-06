Droga, Gdf-Dda Trieste tra i più importanti sequestri in Europa: 4,3 tonnellate di cocaina (Di martedì 7 giugno 2022) Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Trieste, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) presso il Tribunale di Trieste, ha sequestrato 4,3 tonnellate di cocaina e sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 38 persone tra Europa e Colombia. Sono stati inoltre sequestrati quasi 2 milioni di euro in contanti. Sono 4.300 i chilogrammi netti di cocaina sottoposta a sequestro, che vienecconsiderato dagli investigatori uno dei più importati mai avvenuti in Europa. Si stima che questa quantitàcdi cocaina sia stata pagata circa 96 milioni di euro dai gruppi criminali acquirenti. Sul mercato italiano la vendita al dettaglio ne avrebbe più che duplicato il valore finale, arrivando a un prezzo di almeno 240 ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 giugno 2022) Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) presso il Tribunale di, ha sequestrato 4,3die sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 38 persone trae Colombia. Sono stati inoltre sequestrati quasi 2 milioni di euro in contanti. Sono 4.300 i chilogrammi netti disottoposta a sequestro, che vienecconsiderato dagli investigatori uno dei più importati mai avvenuti in. Si stima che questa quantitàcdisia stata pagata circa 96 milioni di euro dai gruppi criminali acquirenti. Sul mercato italiano la vendita al dettaglio ne avrebbe più che duplicato il valore finale, arrivando a un prezzo di almeno 240 ...

