Classifica Wta, dove può arrivare Camila Giorgi a Nottingham. Le proiezioni di classifica (Di martedì 7 giugno 2022) Missione per Camila Giorgi. L’azzurra, impegnata nel primo turno del WTA250 di Nottingham, ha esordito bene nel primo torneo della stagione sull’erba. Il grass britannico ha sorriso alla marchigiana, a segno per 6-4 6-3 contro la padrona di casa Sonay Kartal. Negli ottavi di finale Camila affronterà l’altra britannica Harriet Dart contro cui non ci sono precedenti. I riflessi in classifica sono i seguenti: 1782 punti (26° posto virtuale). Se Camila dovesse continuare l’avventura nel torneo in questione (quarti di finale), salirebbe a a 1812 punti (26° posto virtuale) e si troverebbe molto probabilmente l’americana Alison Riske, testa di serie n.6. Lo storico è 2-1 in favore della statunitense. Se dovesse esserci una semifinale, la ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Missione per. L’azzurra, impegnata nel primo turno del WTA250 di, ha esordito bene nel primo torneo della stagione sull’erba. Il grass britannico ha sorriso alla marchigiana, a segno per 6-4 6-3 contro la padrona di casa Sonay Kartal. Negli ottavi di finaleaffronterà l’altra britannica Harriet Dart contro cui non ci sono precedenti. I riflessi insono i seguenti: 1782 punti (26° posto virtuale). Sesse continuare l’avventura nel torneo in questione (quarti di finale), salirebbe a a 1812 punti (26° posto virtuale) e si troverebbe molto probabilmente l’americana Alison Riske, testa di serie n.6. Lo storico è 2-1 in favore della statunitense. Sesse esserci una semifinale, la ...

