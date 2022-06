Chi dissente è un traditore In guerra funziona così - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 7 giugno 2022) di Roberto Giardina Si pubblica la lista degli amici di Putin, per soldi o per convinzione, stilata dal Copasir o dai servizi segreti. La sigla del Comitato parlamentare per la sicurezza della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) di Roberto Giardina Si pubblica la lista degli amici di Putin, per soldi o per convinzione, stilata dal Copasir o dai servizi segreti. La sigla del Comitato parlamentare per la sicurezza della ...

In Germania vengono chiamati Querdenker, letteralmente chi la pensa di traverso, come dire gli originali, i contestatori. Era un complimento, oggi definisce gli anti Covid, e i putiniani, tra loro ... Gay Pride e Madonna profanata. Che i morti seppelliscano i morti. Una rumorosa ignoranza che nega la realtà e proclama la menzogna, imponendo a chi dissente il silenzio, la contrizione e l'autocensura. Aveva ragione la nonna, donna semplice nemica della bestemmia e ... QUOTIDIANO NAZIONALE Chi dissente è un traditore In guerra funziona così Si pubblica la lista degli amici di Putin, per soldi o per convinzione, stilata dal Copasir o dai servizi segreti. La sigla del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, una cosa seria ... Quella sporca dozzina Nelle democrazie liberali, i servizi segreti non indagano su chi dissente dal governo e dal pensiero dominante; se lo fanno, interviene subito il Parlamento a bloccarli; e, se non lo fa, la stampa den ...