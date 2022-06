ATP s’-Hertogenbosch 2022: Khachanov facile con Tabilo, fuori van de Zandschulp e Paul (Di martedì 7 giugno 2022) Il torneo di s’-Hertogenbosch recupera il tempo perduto. Dopo la giornata di ieri praticamente inesistente a causa della pioggia, l’erba olandese è stata finalmente protagonista di una giornata assai interessante di tennis, che ha visto anche Andreas Seppi soccombere al transalpino Adrian Mannarino. Il giocatore più in alto in classifica impegnato quest’oggi era Karen Khachanov: il russo non ha avuto problemi di sorta per sconfiggere il cileno Alejandro Tabilo con un doppio 6-3 in poco meno di un’ora; per lui ci sarà Kamil Majchrzak, che ha avuto ragione del tedesco Dominik Koepfer nel match appena cominciato ieri. Gli olandesi possono essere contenti per Tallon Griekspoor e Tim Van Rijthoven: il numero 56 delle classifiche mondiali ha superato con un doppio 7-5 lo sloveno Aljaz Bedene, guadagnandosi il diritto di sfidare Felix ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Il torneo di s’-recupera il tempo perduto. Dopo la giornata di ieri praticamente inesistente a causa della pioggia, l’erba olandese è stata finalmente protagonista di una giornata assai interessante di tennis, che ha visto anche Andreas Seppi soccombere al transalpino Adrian Mannarino. Il giocatore più in alto in classifica impegnato quest’oggi era Karen: il russo non ha avuto problemi di sorta per sconfiggere il cileno Alejandrocon un doppio 6-3 in poco meno di un’ora; per lui ci sarà Kamil Majchrzak, che ha avuto ragione del tedesco Dominik Koepfer nel match appena cominciato ieri. Gli olandesi possono essere contenti per Tallon Griekspoor e Tim Van Rijthoven: il numero 56 delle classifiche mondiali ha superato con un doppio 7-5 lo sloveno Aljaz Bedene, guadagnandosi il diritto di sfidare Felix ...

Advertising

sportface2016 : #AtpSHertogenbosch 2022, tie-break fatale per #Seppi: #Mannarino passa in due set - Tennis_Ita : ATP 250 s'Hertogenbosch, Seppi fuori al primo turno: passa Mannarino in due set - infoitsport : Atp Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch, notizie e pronostici martedì 7 giugno - sportface2016 : #LibemaOpen | Primo turno #Seppi vs #Mannarino: a che ora e come seguirla - sportface2016 : #LibemaOpen | Il tabellone con i qualificati: Andreas #Seppi accoppiato al francese Adrien #Mannarino -