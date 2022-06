‘Area Draghi’, Renzi non convince Calenda: “E’ poco chiaro” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull'”area Draghi”, a distanza, continua il botta e risposta tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di “un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare a doppia cifra”. Dalle colonne del ‘Corriere della sera’, a stretto giro è arrivata la replica di Calenda, non proprio concilianti: “Renzi è ancora estremamente poco chiaro su questo”. La nostra strada “è un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni” e “perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici”, ha spiegato il leader di Azione. “Questo polo deve prendere almeno l’8%. Da quella percentuale in su è in grado, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull'”area Draghi”, a distanza, continua il botta e risposta tra Matteoe Carlo. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di “un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare a doppia cifra”. Dalle colonne del ‘Corriere della sera’, a stretto giro è arrivata la replica di, non proprio concilianti: “è ancora estremamentesu questo”. La nostra strada “è un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni” e “perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici”, ha spiegato il leader di Azione. “Questo polo deve prendere almeno l’8%. Da quella percentuale in su è in grado, ...

La sorgente a raggi X dell'Unical. Il Ministro Messa 'Arcavacata realtà consolidata' Così il Ministro dell'università e della ricerca nel governo Draghi Maria Cristina Messa in visita questa mattina all'Unical dove ha visitato l'infrastruttura che ospiterà l'attività di ricerca del ...