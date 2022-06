Amministrative: Matteo Salvini oggi ad Ardea per incontrare i cittadini (Di martedì 7 giugno 2022) Mancano pochi giorni alle elezioni Amministrative e i cittadini di Ardea, sul litorale romano, domenica saranno chiamati al voto, quindi alle urne per decretare il successore di Mario Savarese, il Primo Cittadino che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017. La campagna elettorale è quasi agli sgoccioli e oggi pomeriggio, proprio ad Ardea, ci sarà il leader della Lega Matteo Salvini, che avrà modo di incontrare i cittadini. A che ora e dove ci sarà l’incontro con Matteo Salvini oggi ad Ardea Alle 16.30 di oggi pomeriggio, martedì 7 giugno, Matteo Salvini sarà ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Mancano pochi giorni alle elezionie idi, sul litorale romano, domenica saranno chiamati al voto, quindi alle urne per decretare il successore di Mario Savarese, il Primo Cittadino che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017. La campagna elettorale è quasi agli sgoccioli epomeriggio, proprio ad, ci sarà il leader della Lega, che avrà modo di. A che ora e dove ci sarà l’incontro conadAlle 16.30 dipomeriggio, martedì 7 giugno,sarà ad ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - CorriereCitta : Amministrative: Matteo Salvini oggi ad Ardea per incontrare i cittadini - GDS_it : Per le regionali in Sicilia 'il mio obiettivo è avere una coalizione unita e governare insieme. E quello che decido… - MadSpagnoloFvg : L'arrivo di Matteo #Salvini a #lignano E’ stata una grande emozione accoglierlo, insieme al Presidente @M_Fedriga… - SalvatoreBova1 : Son contento di constatare che adesso il totale delgi iscritti ad Italia VIva, sono in tre: Matteo - Rendi - e te.… -