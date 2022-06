(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "L'contro di me, presentato dai, per la mia battaglia politica a sostegno della coalizione occidentale e contro ogni forma di collateralismo con la Russia, è una temeraria azione dall'amaro sapore intimidatorio per tentare di condizionare l'attenta osservazione di quanto accade a Verona". Il senatore del Pd, Vincenzo D', commenta all'Adnkronos la notizia di unnei suoi confronti presentato dal presidente dell'associazione Veneto Russia ed alcuni esponenti politici veneti. "Mi confermo sempre di più che lodebba monitorare certe manifestazioni avvenute a Verona, ivi compresa la denuncia odierna, e, soprattutto, la presenza di queste micro organizzazioni idealmente riconducibili alla Russia che promuovono, anche ...

TV7Benevento : Ucraina: D'Arienzo (Pd), 'esposto? Putiniani veronesi all'attacco, Stato monitori' - - TV7Benevento : **Ucraina: esposto Ass. Veneto-Russia contro dem D'Arienzo,'foga russofobica'** -

Roma, 6 giu. " Un esposto contro il senatore Pd, Vincenzo D', in cui si chiede "alla magistratura veronese di verificare" se nelle dichiarazioni dell'esponente dem " riferite all'attività a Verona di esponenti politici, gruppi ed associazioni filo russe,...