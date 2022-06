Toni Nadal: «Mi sono commosso, anche io avevo paura che Rafa annunciasse il ritiro» (Di lunedì 6 giugno 2022) “Mi perdonerete, ma devo scrivere del quattordicesimo titolo che mio nipote ha appena vinto al Roland Garros. Ho molti aggettivi che la modestia mi chiede di conservare, ma mi mancano le parole che possano descrivere la gioia che provo in questo momento”. Zio Toni Nadal non ha mai lasciato davvero quell’angolo. E’ parte integrante di questa incredibile storia dello sport: la declinazione di Rafa Nadal all’infinito. E ne scrive nella rua rubrica su El Paìs: “Quando Rafael ha vinto l’ultimo punto della finale del 2005 su Mariano Puerta, ho avuto un primo pensiero di un profondo sollievo e di un dovere compiuto. Certo, in quel momento nutrivo già speranze che avrebbe continuato ad avere successo, ma non avrei mai immaginato che 17 anni dopo mio nipote avrebbe aggiunto, con quest’ultimo Grande Slam, il suo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) “Mi perdonerete, ma devo scrivere del quattordicesimo titolo che mio nipote ha appena vinto al Roland Garros. Ho molti aggettivi che la modestia mi chiede di conservare, ma mi mancano le parole che possano descrivere la gioia che provo in questo momento”. Zionon ha mai lasciato davvero quell’angolo. E’ parte integrante di questa incredibile storia dello sport: la declinazione diall’infinito. E ne scrive nella rua rubrica su El Paìs: “Quandoel ha vinto l’ultimo punto della finale del 2005 su Mariano Puerta, ho avuto un primo pensiero di un profondo sollievo e di un dovere compiuto. Certo, in quel momento nutrivo già speranze che avrebbe continuato ad avere successo, ma non avrei mai immaginato che 17 anni dopo mio nipote avrebbe aggiunto, con quest’ultimo Grande Slam, il suo ...

