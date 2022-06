Spazio aereo Ue chiuso a Lavrov, il ministro: «Ipocriti contro la Russia». Bruxelles: «Bene lo stop: è un gran disinformatore» (Di lunedì 6 giugno 2022) La chiusura dello Spazio aereo al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov da parte di Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro è un’azione in linea con le sanzioni contro la Russia, secondo una fonte Ue che all’Ansa ha commentato la decisione dei tre Paesi europei. In particolare il ministro russo rientra nell’elenco delle personalità colpite dalle sanzioni Ue come «uno dei principali promotori dell’aggressione», ha aggiunto un alto funzionario Ue, oltre che «gran disinformatore». Lavrov aveva in programma un volo verso la Serbia. Un viaggio per partecipare a un forum in cui si sarebbe discusso della situazione politica in cui si trovano gli Stati balcanici nati dopo la disgregazione della Jugoslavia. ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) La chiusura delloaldegli Esteri russo Sergheida parte di Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro è un’azione in linea con le sanzionila, secondo una fonte Ue che all’Ansa ha commentato la decisione dei tre Paesi europei. In particolare ilrusso rientra nell’elenco delle personalità colpite dalle sanzioni Ue come «uno dei principali promotori dell’aggressione», ha aggiunto un alto funzionario Ue, oltre che «».aveva in programma un volo verso la Serbia. Un viaggio per partecipare a un forum in cui si sarebbe discusso della situazione politica in cui si trovano gli Stati balcanici nati dopo la disgregazione della Jugoslavia. ...

