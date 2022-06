“Non ti dimenticheremo mai”: genitori indagati per l’annegamento del figlio di 4 anni (Di lunedì 6 giugno 2022) Brian Puccio, bambino di 4 anni, morto annegato nel mare di Termini Imerese. Il dolore del papà sui social: “non ti dimenticherò mai”. Il padre del figlio non si dà pace: “Amore di papà, mi hai lasciato” piange sui social. L’uomo, insieme alla moglie, è stato inserito nel registro degli indagati: “Un atto dovuto”, ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 6 giugno 2022) Brian Puccio, bambino di 4, morto annegato nel mare di Termini Imerese. Il dolore del papà sui social: “non ti dimenticherò mai”. Il padre delnon si dà pace: “Amore di papà, mi hai lasciato” piange sui social. L’uomo, insieme alla moglie, è stato inserito nel registro degli: “Un atto dovuto”, ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

