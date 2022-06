“Non è l’Arena”, Sallusti si infuria e abbandona la diretta (Di lunedì 6 giugno 2022) Tensione alle stelle per Alessandro Sallusti a «Non è l’Arena», il programma di Massimo Giletti, in onda su La 7. Il direttore di «Libero» ad un certo punto ha perso la pazienza e ha lasciato il collegamento. Il giornalista ha detto al padrone di casa, che era a Mosca, di rinunciare al compenso pattuito.



«Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso del fatto di conoscerti, immaginavo che avresti parlato al popolo russo o con Putin o avresti fatto qualcosa di utile, qualcosa per cui tutti noi saremmo andati fieri della nostra libertà di informazione. E invece mi ritrovo un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere, tra l’altro utilizzando anche gli utili idioti, che non mancano mai, (…) che hanno usato la forza evocativa del Cremlino e del suo fascino», ha attaccato il direttore, rivolgendosi a Massimo Giletti. ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Tensione alle stelle per Alessandroa «Non è», il programma di Massimo Giletti, in onda su La 7. Il direttore di «Libero» ad un certo punto ha perso la pazienza e ha lasciato il collegamento. Il giornalista ha detto al padrone di casa, che era a Mosca, di rinunciare al compenso pattuito.«Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso del fatto di conoscerti, immaginavo che avresti parlato al popolo russo o con Putin o avresti fatto qualcosa di utile, qualcosa per cui tutti noi saremmo andati fieri della nostra libertà di informazione. E invece mi ritrovo un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere, tra l’altro utilizzando anche gli utili idioti, che non mancano mai, (…) che hanno usato la forza evocativa del Cremlino e del suo fascino», ha attaccato il direttore, rivolgendosi a Massimo Giletti. ...

Advertising

il_cappellini : Stasera Non è l'arena va in onda da Mosca. La prossima settimana torna in trasferta a Roma - rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - Open_gol : Caos e polemiche per l’ultima puntata di Non è l’Arena, andata in onda da Mosca. Ecco cos'è successo ?? - SantaK69086335 : RT @rusembitaly: ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al programma tel… - daniela_garbati : RT @Sofiajeanne: La puntata di Non è l'Arena di ieri sera come fase estrema di decadenza dell'informazione mediatizzata. La mia riflessione… -

Oltre 100.000 persone per Ligabue che balla sul mondo all'Arena: 'Finalmente'. Il rocker: 'Vi ringrazio' Dopo due anni di astinenza da palco, l'attesa è finita e la festa ... nella nuovissima RCF Arena di Reggio Emilia, per celebrare i 30 ... per celebrare i 30 anni di carriera ('più due, ma quelli non li ... Concerto Cesare Cremonini, il 9 giugno da Lignano parte il tour estivo VIDEO Si avvicina sempre di più l'atteso inizio del Cremonini ... Stadio Artemio Franchi Sabato 25 giugno 2022 " Bari, Satdio Arena ... Nonostante non siano ancora state rilasciate indiscrezioni ... La7 Dopo due anni di astinenza da palco,'attesa è finita e la festa ... nella nuovissima RCFdi Reggio Emilia, per celebrare i 30 ... per celebrare i 30 anni di carriera ('più due, ma quellili ...VIDEO Si avvicina sempre di più'atteso inizio del Cremonini ... Stadio Artemio Franchi Sabato 25 giugno 2022 " Bari, Satdio... Nonostantesiano ancora state rilasciate indiscrezioni ... Non è l'arena - Puntata del 5/6/2022