“Massimo, oddio, aiutatelo”. Non è l’Arena, Giletti sviene in diretta tv: Myrta Merlino nel panico (Di lunedì 6 giugno 2022) Attimi di panico a Non è l’Arena. Massimo Giletti è svenuto in diretta da Mosca, generando tensione in studio. Ma cosa è successo? In studio c’è Myrta Merlino che prende il posto, temporaneamente, del conduttore. Ma ecco il succede il fattaccio poco prima di un blocco pubblicitario, la Merlino grida: “Che sta succedendo? oddio Massimo, Massimo. Aiutate Massimo“. Poi nero, parte la pubblicità e non si sa niente fino al ritorno in studio. A questo punto Morta spiega che Giletti aveva avuto un mancamento: “Allora adesso stiamo cercando di capire, Massimo – lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani”. Massimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Attimi dia Non èè svenuto inda Mosca, generando tensione in studio. Ma cosa è successo? In studio c’èche prende il posto, temporaneamente, del conduttore. Ma ecco il succede il fattaccio poco prima di un blocco pubblicitario, lagrida: “Che sta succedendo?. Aiutate“. Poi nero, parte la pubblicità e non si sa niente fino al ritorno in studio. A questo punto Morta spiega cheaveva avuto un mancamento: “Allora adesso stiamo cercando di capire,– lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani”....

