La Ue ci impone il salario minimo, vertice a Strasburgo per l'ok alla direttiva (Di lunedì 6 giugno 2022) Si riuniscono questa sera alle 19 a Strasburgo i rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione europea per arrivare all'approvazione finale della direttiva sul salario minimo. È il round decisivo di trattative. Le probabilità di arrivare a un'intesa nella notte sarebbero molto alte, tanto che è già stata fissata una conferenza stampa per domani mattina. Ad oggi sono 21 i Paesi della Ue che adottano il salario minimo, e in 13 di questi è inferiore a mille euro. L'Italia è uno dei sei Stati membri che non lo hanno adottato insieme a Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia, Svezia. Tra l'altro, gli ultimi dati Ocse riportano che il nostro Paese è l'unico dei 27 per cui la variazione media degli stipendi tra il 1990 e il 2020 ha segno negativo, pari a -2,90%. Per avere un idea, basta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Si riuniscono questa sera alle 19 ai rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione europea per arrivare all'approvazione finale dellasul. È il round decisivo di trattative. Le probabilità di arrivare a un'intesa nella notte sarebbero molto alte, tanto che è già stata fissata una conferenza stampa per domani mattina. Ad oggi sono 21 i Paesi della Ue che adottano il, e in 13 di questi è inferiore a mille euro. L'Italia è uno dei sei Stati membri che non lo hanno adottato insieme a Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia, Svezia. Tra l'altro, gli ultimi dati Ocse riportano che il nostro Paese è l'unico dei 27 per cui la variazione media degli stipendi tra il 1990 e il 2020 ha segno negativo, pari a -2,90%. Per avere un idea, basta ...

