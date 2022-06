La Duchessa è già tornata a Los Angeles Un video la immortala mentre si volta dall' altra parte al passaggio di Kate

Leggi su amica

(Di lunedì 6 giugno 2022) Una toccata e fuga, letteralmente. I Sussex sono tornati in UK per celebrare la Regina Elisabetta ma ci sono rimasti poco più di 36 ore. Senza visibilità, domenica dopo pranzo hanno preso un aereo privato per tornare a Lossenza aspettare la festa finale (foto: Getty) Il loro momento di gloria è finito così in fretta come è iniziato. Prima ancora che si concludessero le celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, infatti, Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto ritorno negli Stati Uniti, in totale anonimato. Non hanno nemmeno aspettato di vedere la sovrana sul balcone di Buckingham Palace congedarsia folla in festa. Segno, forse, che al di là dell’apparenza i rapporti tra i Sussex e la Royal Family non sono poi così distesi come tutti vogliono fare credere. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Ad ...