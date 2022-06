Il "trucco" dei Comuni per gonfiare le multe: come funziona il sistema dei costi di notifica. L'Antitrust: «Un abuso» (Di lunedì 6 giugno 2022) La prima denuncia è del 3 maggio 2022. Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità di garanzia del mercato e della concorrenza, si presenta alla Camera in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e alza il velo su una verità nascosta Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 6 giugno 2022) La prima denuncia è del 3 maggio 2022. Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità di garanzia del mercato e della concorrenza, si presenta alla Camera in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e alza il velo su una verità nascosta

Advertising

97SBODYART : @nmjoonth assolutamente no! ma lo faceva con dei modi non so come se si sentisse giapponese (?) tipo anche per il m… - FvgTech : ?? Nuovo Podcast! 'Elon Musk e il trucco dei bot di Twitter - FvgTech Radio Pillola 063' su @Spreaker - CiabattePelose : Poi capisco perché le donne di spettacolo si rifanno in continuazione da testa a piedi e si mettono chili di trucco… - ggiustolisi : @disinformatico @vaielettrico Credo che il “trucco” sia nell’adattività del motore. Però bisognerebbe vedere dei test di misura. - Gio_Iris : @thatsnomunn 5 gli sguardi degli altri sono sempre strani per qualche motivo. Il trucco, l'abbigliamento, il colore… -