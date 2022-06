“Ho detto sì”: si sono sposati in riva al mare, location da sogno! (Di lunedì 6 giugno 2022) Hanno dato un’enorme gioia ai follower annunciando la notizia più bella che potessero aspettarsi: si sono sposati, avete visto la location? Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di convolare a nozze col proprio amore su una spiaggia esotica, lontano migliaia di chilometri dall’Italia e che la cerimonia fosse unica e perciò memorabile? E’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 giugno 2022) Hanno dato un’enorme gioia ai follower annunciando la notizia più bella che potessero aspettarsi: si, avete visto la? Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di convolare a nozze col proprio amore su una spiaggia esotica, lontano migliaia di chilometri dall’Italia e che la cerimonia fosse unica e perciò memorabile? E’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la citt… - AlbertoBagnai : Mettetevi d’accordo. Per me Serendippo è garanzia di qualità, quindi i “nontivotopiuuuh” sono dei fessi, ma insomma… - GiovaQuez : @silvia_sb_ Dopo una serata allucinante mi sono ritrovato verso la mezzanotte in piedi sul letto a battere le mani… - Francesco_3941 : @ilruttosovrano No ma l’importante è che qualcuno abbia detto in meno di 2 minuti che: #NonelArena è una trasmissio… - chiaramilanista : RT @settecoppeotto: Non sono un insider, ma un personaggio che conosco bene per motivi di lavoro e che è molto importante nel mondo del cal… -